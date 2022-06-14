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Тарпищев: «Теннисная ассоциация США не пошла на поводу политики — это заслуживает уважения!»

Тарпищев отреагировал на допуск российских игроков на US Open
Антон Иванов
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open в этом году.

«Это прекрасная для нас новость! Они взяли правильный пример с парижского Шлема. В первую очередь, это правильно по спортивному принципу. Теннисная ассоциация США не пошла на поводу политики — это заслуживает большого уважения! Наши ребята поедут в Америку, турнир будет гораздо интереснее. Верим и надеемся в наших теннисистов. У наших спортсменов есть потенциал добиться успехов там в этом году», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее стало известно, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Открытом чемпионате США под нейтральным флагом.

В апреле организаторы Уимблдона из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов.

Теннис
Шамиль Тарпищев
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Российские теннисисты смогут выступить на US Open под нейтральным флагом
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