Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open в этом году.

«Это прекрасная для нас новость! Они взяли правильный пример с парижского Шлема. В первую очередь, это правильно по спортивному принципу. Теннисная ассоциация США не пошла на поводу политики — это заслуживает большого уважения! Наши ребята поедут в Америку, турнир будет гораздо интереснее. Верим и надеемся в наших теннисистов. У наших спортсменов есть потенциал добиться успехов там в этом году», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее стало известно, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Открытом чемпионате США под нейтральным флагом.

В апреле организаторы Уимблдона из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов.