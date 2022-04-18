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Сегодня, 09:11

Тарпищев: «На «Ролан Гаррос» человек 10 можно фаворитами назвать, Циципас в их числе»

Тарпищев назвал Циципаса одним из фаворитов «Ролан Гаррос»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал греческого теннисиста Стефаноса Циципаса одним из фаворитов грядущего турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

«На «Ролан Гаррос» человек 10 можно фаворитами назвать, Циципас в их числе, — приводит слова Тарпищева «РБК Спорт». — Такие турниры, как «Ролан Гаррос», во многом зависят от жеребьевки, кто с кем встречается на предварительных этапах. Потому что, как правило, двухнедельный турнир выигрывает тот, кто легче пройдет соревнования до четвертьфинала, так как нагрузки на грунте большие, матчи пятисетовые».

Также Тарпищев прокомментировал победу Циципаса на турнире «Мастерс» в Монако.

«Стефанос в прошлом году выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, но реально был ряд матчей, где ему приходилось из выигрышной ситуации сделать проигрышную. Циципас на сегодня теннисист мировой пятерки, поэтому нет ничего удивительно, что он повторил прошлый положительный результат», — сказал он.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.

Источник: https://sportrbc.ru/news/625c509b9a7947639a9d3081
Теннис
Roland Garros
Стефанос Циципас
Шамиль Тарпищев
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