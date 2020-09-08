Президент ФТР прокомментировал средний палец американца Тиафо в адрес Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» прокомментировал инцидента матча 1/8 финала US Open Даниила Медведева с Фрэнсисом Тиафо (6:4, 6:1, 6:0), когда американский теннисист показал россиянину средний палец после проигранного розыгрыша.

— Это результат отсутствия жестких требований по судейскому аппарату. Я вообще считаю, что здесь играет роль еще и непрофессионализм судей, — заявил Тарпищев «СЭ». — Они должны отслеживать эпизод.

С тем же Джоковичем какая ситуация. Он сначала пробил в щит со злости, ему даже предупреждения не вынесли. А после ненамеренного попадания в судью его сразу дисквалифицировали. Она упала, срабатывает человеческий фактор. Этот фактор и имеет очень большое значение судей. Судья на линии вообще должен быть в хороших физических кондициях и внимательно следить за происходящим, чтобы в случае чего среагировать.

Мог ли политический аспект сыграть свою роль в эпизоде с Тиафо? Человеческий фактор. Ему надо было за средний палец делать предупреждение, в случае повторной снимать очко, а потом матч. Это общепринято. (Сергей Федоров)