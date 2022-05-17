Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал главные задачи Даниила Медведева на турнир в Женеве и на «Ролан Гаррос».

«Главное, чтобы Медведев в Женеве вработался. Надо, чтобы пару кругов прошел. Нервная система должна тренироваться. Нужно адаптироваться к грунту, проверить физику. На самом «Ролан Гаррос» желательно подтвердить четвертьфинал. Многое будет зависеть от жеребьевки. Даня сейчас такая темная лошадка, никто ничего не ждет. Класс игры высокий, главное, чтобы сетка была хорошая», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Сегодня, 17 мая, Медведев во втором круге турнира ATP 250 в Женеве сыграет с французом Ришаром Гаске. Для 26-летнего россиянина это первый турнир после операции по удалению грыжи и первый официальный матч на грунте в сезоне-2022.

«Ролан Гаррос», один из четырех турниров «Большого шлема», пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.