Премьер-министр Сербии Ана Брнабич высказался по поводу информации о том, что Новак Джокович посещал мероприятия, зная о своем положительном тесте на коронавирус.

«Это было бы явным нарушением правил. Если человек знает, что он заражен, то должен изолироваться. Объяснять, когда он узнал результаты, должен Новак», — цитирует Брнабич BBC.

Она также подчеркнула, что постаралась сделать все для безопасности окружающих, добавив, что все результаты на ковид приходят вовремя на электронную почту.

Ранее Джокович в своем Instagram опубликовал заявление, в котором подробно описал ход событий, касающихся его положительного теста.

Джокович столкнулся с проблемами при въезде в Австралию на Australian Open из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали апелляцию в федеральный суд и добились отмены решения погранслужбы. До суда, который прошел в понедельник, первая ракетка мира четыре дня находился в специальном отеле для мигрантов.