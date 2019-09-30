Премьер-министр Индии посоветовал к просмотру речь Медведева после финала US Open

Премьер-министр Индии Нарендра Моди оценил речь россиянина Даниила Медведева после финала US Open, в котором он в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю.

— Речь финалиста турнира Даниила Медведева активно обсуждалась в социальных сетях, там я про нее узнал, — цитирует News18 политика. — Теннисист продемонстрировал невероятную зрелость и простоту.

Он проиграл легендарному теннисисту, но вместо отчаяния озарил всех своей улыбкой и покорил зрителей своей скромностью. Если вы еще не видели речь Медведева, я советую посмотреть ее, особенно молодым людям. Он — пример для многих.