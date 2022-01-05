Премьер Австралии: «Для Джоковича не должно быть особых правил. Если доказательств будет недостаточно, он отправится домой первым же рейсом»
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал информацию о том, что сербский теннисист Новак Джокович получил медицинское исключение для участия в Australian Open.
«Мы ждем его выступления и того, какие доказательства он предоставит нам в подтверждение этого, — приводит слова Моррисона Reuters. — Для Новака Джоковича не должно быть никаких особых правил. Вообще никаких. Если доказательств будет недостаточно, он отправится домой первым же рейсом. С ним не будут обращаться иначе, чем с кем-либо другим».
Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Для поездки в Австралию необходима прививка от коронавируса, при этом на территорию страны пускают лишь тех, кто привился вакцинами от Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China и Bharat Biotech.
Джокович неоднократно отказывался отвечать на вопрос о том, привит ли он. Сербский теннисист является восьмикратным победителем Australian Open, он выиграл три последних турнира «Большого шлема» в Австралии подряд.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/no-special-treatment-djokovic-exemption-australian-officials-say-2022-01-05/?utm_medium=Social&utm_source=twitter
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