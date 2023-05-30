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Сегодня, 18:15

Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина обыграл чешку Бренду Фрухвиртову в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:2.

Во втором круге Рыбакина встретится с еще одной представительницей Чехии Линдой Носковой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q) — 6:4, 6:2

Леся Цуренко (Украина) — Барбора Крейчикова (Чехия, 13) — 6:2, 6:4

Теннис
Roland Garros
Елена Рыбакина
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