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26 января, 11:48

Рыбакина — о матче против Мертенс: «Рада, что мне удалось сохранить агрессивную игру»

Алина Савинова

Представительница Казахстана Елена Рыбакина оценила свою игру в матче четвертого круга Australian Open против бельгийки Элисе Мертенс.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 5-й ракетки мира.

«Думаю, сегодня я сыграла намного лучше, чем в предыдущем матче. Были хорошие подачи. Солнце и тень создавали некоторые сложности, но в целом я рада, что мне удалось сохранить агрессивную игру. Я постараюсь восстановиться к следующему матчу и просто показать то, на что я способна», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии казахстанская теннисистка сыграет либо с полькой Игой Свентек, либо с австралийкой Мэддисон Инглис.

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Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
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