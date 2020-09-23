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Представитель Австрии Родионов выбил россиянина Сафиуллина с Roland Garros

17:22

Представитель Австрии Юрий Родионов обыграл россиянина Романа Сафиуллина в матче 1/2 финала квалификации Roland Garros — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Родионов сыграет в финальном матче за выход в основную сетку с победителем матча между Элиасом Имером и Себастьяном Офнером, который ранее выбил Андрея Ватутина.

В борьбе за место в основной сетке остался один россиянин — Аслан Карацев, который в полуфинале квалификации сыграет с австралийцем Максом Перселлом.

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