Представитель Австрии Родионов выбил россиянина Сафиуллина с Roland Garros

Представитель Австрии Юрий Родионов обыграл россиянина Романа Сафиуллина в матче 1/2 финала квалификации Roland Garros — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Родионов сыграет в финальном матче за выход в основную сетку с победителем матча между Элиасом Имером и Себастьяном Офнером, который ранее выбил Андрея Ватутина.

В борьбе за место в основной сетке остался один россиянин — Аслан Карацев, который в полуфинале квалификации сыграет с австралийцем Максом Перселлом.