Четырехкратный победитель турниров серии «Большого шлема» Евгений Кафельников в интервью «СЭ» рассказал о своих ожиданиях от встречи 1/4 финала US Open между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

«Победа Рублева? Наверное, за счет целеустремленности и желания, — сказал Кафельников. — Потому что не каждый раз удается дойти до четвертого круга турнира «Большого шлема», поэтому Андрей понимая это вложился на 100 процентов, и, в принципе, его удача вознаградила за это.

Исходя из того, что у нас гарантировано будет один спортсмен в полуфинале, то это хорошо, но я бы предпочел, чтобы они где-нибудь потенциально в полуфинале или в финале встретились, чтобы были по разные стороны «сетки».

К сожалению, жребий их свел в четвертьфинале, но ничего в этом страшного нет, болельщиков ждет интересная игра, мы будем спокойно смотреть за этим матчем, потому что играют два россиянина, и за каждого из них мы будем болеть одинаково". (Антон Шабанов)

Матч 1/4 финала Открытого чемпионата США Медведев — Рублев состоится в среду, 9 сентября.