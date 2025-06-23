Познер считает, что у Медведева мало шансов победить на Уимблдоне

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» оценил шансы Даниила Медведева на Уимблдоне-2025.

«Меньше всего люблю делать прогнозы, будь то спорт или политика. Пытаюсь воздерживаться от этого. Но мне кажется, что сегодня, учитывая уровень игроков, у Медведева мало шансов победить на Уимблдоне. Хотя я ему желаю всяческих успехов. Но реально глядя на то, что происходит, мне кажется, что шансов у него немного. Как далеко он продвинется, не знает никто и предсказать это невозможно. Но то, что за последнее время его позиция рейтинге стала ниже — факт.

Я надеюсь, что он выходит из какого-то кризиса или просто какого-то такого состояния. Выйти в финал — это здорово. Но ведь еще не так давно никто не сомневался бы, что в финале он бы выиграл у Бублика. Но сейчас сомнения были большие и правильные. Так что у меня нет уверенности в серьезном успехе Медведева», — сказал Познер «СЭ».

Уимблдон пройдет на травяных кортах Лондона с 30 июня по 13 июля.