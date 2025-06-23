Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

23 июня, 16:25

Познер считает, что у Медведева мало шансов победить на Уимблдоне

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» оценил шансы Даниила Медведева на Уимблдоне-2025.

«Меньше всего люблю делать прогнозы, будь то спорт или политика. Пытаюсь воздерживаться от этого. Но мне кажется, что сегодня, учитывая уровень игроков, у Медведева мало шансов победить на Уимблдоне. Хотя я ему желаю всяческих успехов. Но реально глядя на то, что происходит, мне кажется, что шансов у него немного. Как далеко он продвинется, не знает никто и предсказать это невозможно. Но то, что за последнее время его позиция рейтинге стала ниже — факт.

Я надеюсь, что он выходит из какого-то кризиса или просто какого-то такого состояния. Выйти в финал — это здорово. Но ведь еще не так давно никто не сомневался бы, что в финале он бы выиграл у Бублика. Но сейчас сомнения были большие и правильные. Так что у меня нет уверенности в серьезном успехе Медведева», — сказал Познер «СЭ».

Уимблдон пройдет на травяных кортах Лондона с 30 июня по 13 июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • MVD1969

    Кому интересно мнение на эту тему Познера? Может еще Опру Уинфри спросим? Или Такера Карлсона.

    24.06.2025

  • Lens1

    не о чем писать ?

    24.06.2025

  • Lens1

    Зачем это ?

    24.06.2025

  • ФОКСИ

    "Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер...." он покер или нарды комментировал?.....

    23.06.2025

  • Vlad Lozinsky

    Медведев уже всё . Особенно с таким дебильным тренером , которому вообще фиолетово что происходит с Даниилом . Ему тренера уже года 3 назад менять надо было . А может и ещё раньше .

    23.06.2025

  • chimega

    Их там не разберёшь, тв.рей ))) - Сынок, иди кушать! - Я не хочу, мама! -Я не мама, а папа! - Да вас, пидо..сов, не разберёшь!

    23.06.2025

  • chimega

    Принято! Поспешил...

    23.06.2025

  • Иван Л.

    И вот зачем эту гнилую моль сюда еще вытащили? Ну вот цель была же наверное? Разве что в качестве рвотного...

    23.06.2025

  • крым наш

    да жидва, какой германец

    23.06.2025

  • gan75

    Мнение каждой шлюхи бесценно...

    23.06.2025

  • _Mike N_

    какой германец ? Познер еврей с французским и америкаеским паспортом !

    23.06.2025

  • Slava Bulatov

    предатель познер не хочу не видеть не читать его версии а в теннис когда он играл в 18 веке

    23.06.2025

  • chimega

    Познер - спортивный комментатор? Германец, не скрывающий надменного до брезгливости отношения к России.

    23.06.2025

  • _Mike N_

    Еще спросите мнение у Кобзона с того света ! :laughing::laughing::laughing:

    23.06.2025

    • Рууд снялся с Уимблдона из-за травмы колена

    Котов уступил Харри в квалификации Уимблдона

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости