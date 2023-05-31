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Сегодня, 16:18

Потапова в трех сетах обыграла Шериф и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла египтянку Майар Шериф во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Девушки провели на корте 2 часа 13 минут.

25-я ракетка мира Потапова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету 54-й ракетки Шериф ни одного эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.

Потапова в третьем круге турнира «Большого шлема» сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия). 22-летняя спортсменка впервые вышла в третий круг на «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 24) — Майар Шериф (Египет) — 3:6, 6:4, 6:1

Теннис
Roland Garros
Анастасия Потапова
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