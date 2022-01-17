Потапова уступила Джорджи в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге Australian Open уступила итальянке Камиле Джорджи со счетом 4:6, 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Россиянка сделала эйс и 6 двойных ошибок, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге Потапова встретится с победительницей матча Тереза Мартинцова (Чехия) — Лорен Дэвис (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Джорджи (Италия, 30) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:0

Армони Тан (Франция) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:3