Потапова снялась с Уимблдона-2025

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, отказалась от участия в Уимблдонском турнире 2025 года. В первом круге соревнований она должна была сыграть против польской спортсменки Магдалены Френх, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге.

Вместо Потаповой в турнире примет участие канадская теннисистка Виктория Ванесса Мбоко, которая смогла пробиться в основную сетку через квалификационный раунд (лаки-лузер). Ей предстоит сыграть с Магдаленой Френх за право выхода во второй круг престижного соревнования.

Уимблдонский турнир пройдет с 30 июня по 12 июля. Нынешней чемпионкой в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. В финале Уимблдона-2024 она одержала победу над итальянской теннисисткой Жасмин Паолини со счетом 6:2, 2:6, 6:4.