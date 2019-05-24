Потапова с Кербер откроют Roland Garros

18-летняя россиянка Анастасия Потапова сыграет в стартовом матче первого игрового дня Открытого чемпионата Франции на корте имени Филиппа Шатрие. Ее соперница – немка Ангелик Кербер, "посеянная" под 5-м номером. Начало матча – в 12.00 по московскому времени. Следом на ту же арену выйдут Стефанос Циципас против Максимилиана Мартерера, Роджер Федерер против Лоренцо Синего и Каролина Плишкова против Мэдисон Бренгл.

На корте Сюзанн Ленглен сыграют Марин Чилич, Кем Нишикори, Кристина Младенович против Фионы Ферро и Слоун Стивенс против Мисаки Дои. На новой арене Симон Матье запланирован матч с участием Гарбинье Мугурусы, встреча прошлогоднего полуфиналиста Марко Чеккинато с французом Николя Маю и поединок Винус Уильямс и Элины Свитолиной.

Софья Жук встретится с Лаурой Зигемунд на корте №7. Матч пройдет вторым запуском.

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