Потапова проиграла в первом круге US Open
01:43
Россиянка Анастасия Потапова проиграла в первом круге турнира US Open. В двух сетах она потерпела поражение от американки Джессики Пегулы.
Следующим соперником Пегулы будет победительница матча Мисаки Дои (Япония) — Сторм Сандерс (Австралия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Джессика Пегула (США, 23) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2
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