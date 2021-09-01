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Потапова проиграла в первом круге US Open

01:43

Россиянка Анастасия Потапова проиграла в первом круге турнира US Open. В двух сетах она потерпела поражение от американки Джессики Пегулы.

Следующим соперником Пегулы будет победительница матча Мисаки Дои (Япония) — Сторм Сандерс (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США, 23) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2

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Евгений Козинов все материалы автора

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