Потапова пробилась во второй круг Уимблдона

Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг Уимблдона. В матче первого круга она обыграла швейцарку Жиль Белен Тейчманн – 2:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

В следующем раунде Потапова сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) – Жиль Белен Тейчманн (Швейцария) – 2:6, 6:4, 6:1