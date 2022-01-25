Потапова поблагодарила Петерсон и попрощалась с Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова поблагодарила шведку Ребекку Петерсон после поражения в четвертьфинале Australian Open в парном разряде.

«Спасибо, Ребекка, за эти эмоции и опыт. Я наслаждалась каждой секунду, разделяя корт с тобой. Сегодня не получилось, но мы будем напряженно работать для следующих совместных турниров. Пока, Австралия. Надеюсь, увидимся в следующем году», — написала Потапова в Instagram.

Напомним, в полуфинал вышел казахстанско-бразильский дуэт Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя. Они победили Петерсон и Потапову со счетом 4:6, 7:5, 6:3.