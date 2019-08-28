Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Потапова не смогла выйти во второй круг US Open, проиграв 15-летней американке

02:50
Теги:

Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение в первом круге US Open. В трех сетах она проиграла 15-летней американке Кори Гауфф.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кори Гауфф (США) — Анастасия Потапова (Россия) — 3:6, 6:2, 6:4

Симона Халеп (Румыния, 4) — Николь Гиббс (США, LL) — 6:3, 3:6, 6:2

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Катерина Козлова (Украина) — 3:6, 6:3, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир