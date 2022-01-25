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Сегодня, 06:57

Потапова не смогла выйти в полуфинал Australian Open в парном разряде

Роман Шишов
Корреспондент

Казахстанско-бразильский дуэт Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя вышел в полуфинал Australian Open в парном разряде, обыграв шведку Ребекку Петерсон и россиянку Анастасию Потапову со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительности встречи составила 2 часа 5 минут.

За выход в финал Данилина и Хаддад Майя поборются с японской парой Сюко Аояма/Ена Шибахара.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия) — Ребекка Петерсон/Анастасия

Потапова (Швеция/Россия) — 4:6, 7:5, 6:3

Анастасия Потапова
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