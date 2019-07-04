21:27 | Теннис — "Большой шлем"

Потапова и Ястремская проиграли в первом круге Уимблдона в парном разряде

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Российская теннисистка Анастасия Потапова и украинка Даяна Ястремская проиграли в матче первого круга Уимблдона в женском парном разряде. Они уступили дуэту Дженнифер Брэди/Элисон Риске (США) - 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Парный разряд 

Первый круг 

Дженнифер Брэди/Элисон Риске (США) - Анастасия Потапова/Даяна Ястремская (Россия/Украина) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2019/12/

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