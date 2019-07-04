Потапова и Ястремская проиграли в первом круге Уимблдона в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова и украинка Даяна Ястремская проиграли в матче первого круга Уимблдона в женском парном разряде. Они уступили дуэту Дженнифер Брэди/Элисон Риске (США) - 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Дженнифер Брэди/Элисон Риске (США) - Анастасия Потапова/Даяна Ястремская (Россия/Украина) - 6:4, 6:3