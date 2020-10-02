Последняя россиянка вылетела из одиночного турнира Roland Garros: Александрова проиграла Свитолиной

Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Roland Garros. Третья «сеяная» теннисистка обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Александрову.

Александрова была последней представительницей России в женском одиночном разряде. Семеро россиянок вылетели уже в первом круге, еще четыре — во втором.

Соперница Свитолиной опредилится в матче Каролин Гарсии и Элисе Мертенс.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 3) — Екатерина Александрова (Россия, 27) — 6:4, 7:5