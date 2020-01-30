Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Последний Великий. 15 лет назад Марат Сафин выиграл Australian Open

09:44
30 января 2005 года. Только что Марат Сафин выиграл Australian Open.
30 января 2005 года. Только что Марат Сафин выиграл Australian Open.
Теги:
Евгений Кафельников, Марат Сафин и&nbsp;Мария Шарапова.

Сегодня исполнилось 15 лет победе российского теннисиста Марата Сафина на Australian Open. В 2005 году в решающей игре турнира он взял верх над австралийцем Ллейтоном Хьюиттом — 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Примечательно, что по ходу турнира Сафин обыграл двух будущих лидеров мирового рейтинга. В первом круге он взял верх над Новаком Джоковичем (6:0, 6:2, 6:1), а в полуфинале одолел Роджера Федерера (5:7, 6:7, 5:6, 7:6 (8:6), 9:7). Серб и швейцарец в нынешнем розыгрыше Australian Open встречаются в полуфинале.

Для Сафина эта победа стала второй на турнирах «Большого шлема» — ранее он выигрывал US Open-2000.

Сафин стал последним российским победителем турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Кроме него, это удавалось Евгению Кафельникову (Roland Garros-1996, Australian Open-1999).

Из россиянок Australian Open впоследствии выигрывала Мария Шарапова (2008).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир