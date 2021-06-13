«Последние две недели я жила мечтой». Первый пост Павлюченковой после поражения в финале Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после поражения в финале Открытого чемпионата Франции от чешки Барборы Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6) опубликовала пост в своем Instagram.

29-летняя спортсменка отметила, что последние две недели она жила в сказке.

«Последние две недели я жила мечтой. Не жизнь, а сказка! Я полюбила свое путешествие. Спасибо всем за поддержку и любовь, которую я получила. Париж, ты навсегда останешься в моем сердце», — написала Павлюченкова.

Для нее это первый выход в финал турнира «Большого шлема» в карьере.