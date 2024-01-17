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Сегодня, 10:08

Португальский журналист — о победе Андреевой над Жабер: «Невероятно»

Виктория Кравченко
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Португальский журналист Жозе Моргадо отреагировал на победу 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над тунисской спортсменкой Онс Жабер в матче второго круга Australian Open.

«Вау. 16-летняя Мирра Андреева разгромила шестую ракетку мира и своего кумира Онс Жабер со счетом 6:0, 6:2 и вышла в третий круг за 54 минуты. Самая крупная победа в ее карьере. Невероятно», — написал Моргадо на своей странице в социальных сетях.

В третьем круге турнира 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова — Диан Парри.

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