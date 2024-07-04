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Сегодня, 18:50

Попырин сыграет с Джоковичем в третьем круге Уимблдона

Виктория Кравченко
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Австралиец Алексей Попырин в пяти сетах обыграл аргентинца Томаса Мартин Этчеверри во втором круге Уимблдона — 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

В третьем круге Попырин сыграет с Новаком Джоковичем.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Алексей Попырин (Австралия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 6:3

Уимблдон
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