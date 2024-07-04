Попырин сыграет с Джоковичем в третьем круге Уимблдона
Австралиец Алексей Попырин в пяти сетах обыграл аргентинца Томаса Мартин Этчеверри во втором круге Уимблдона — 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.
В третьем круге Попырин сыграет с Новаком Джоковичем.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Алексей Попырин (Австралия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 6:3
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