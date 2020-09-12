Немецкий теннисист Александр Зверев рад первому в карьере выходу в финал US Open. В полуфинале он переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, проигрывая по ходу матча 0-2.

— Знаете, когда я посмотрел на табло и увидел, что проигрываю 0-2 по сетам, то не поверил сразу, — сказал Зверев в эфире Eurosport. — Понимал, что надо срочно что-то решать, пришлось оперативно включаться и менять ситуацию. Я рад, что впервые оказался в финале US Open.