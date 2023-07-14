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Полуфинальные матчи Корнеевой и Демина на юниорском Уимблдоне перенесли на субботу

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Полуфинальные матчи юниорского Уимблдона с участием Алины Корнеевой и Ярослава Демина перенесены на субботу из-за дождя, сообщается на сайте турнира.

В пятницу Корнеева должна была сыграть против Николы Бартунковой из Чехии, а Демин — встретиться с американцем Дарвином Бланшем.

16-летняя Корнеева в этом году уже выиграла два юниорских турнира «Большого шлема»: в Австралии и Франции. 17-летний Демин стал победителем юниорского «Ролан Гарроса» в парном разряде.

Уимблдон
Алина Корнеева
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