Полуфинальные матчи Корнеевой и Демина на юниорском Уимблдоне перенесли на субботу

Полуфинальные матчи юниорского Уимблдона с участием Алины Корнеевой и Ярослава Демина перенесены на субботу из-за дождя, сообщается на сайте турнира.

В пятницу Корнеева должна была сыграть против Николы Бартунковой из Чехии, а Демин — встретиться с американцем Дарвином Бланшем.

16-летняя Корнеева в этом году уже выиграла два юниорских турнира «Большого шлема»: в Австралии и Франции. 17-летний Демин стал победителем юниорского «Ролан Гарроса» в парном разряде.