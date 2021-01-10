Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Польская теннисистка заразилась коронавирусом и не сыграет на Australian Open

19:08
Теги:

Польская теннисистка Магдалена Фреш сдала положительный тест на коронавирус. Она вынуждена была сняться с квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Помимо Фреш, вирусом также заразился ее тренер Андрей Кобьерски, сообщает капитан сборной Польши Давид Цельт в Twitter.

Отметим, что в данный момент Фреш занимает 156-ю строчку мировой табели о рангах.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир