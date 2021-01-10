Польская теннисистка заразилась коронавирусом и не сыграет на Australian Open

Польская теннисистка Магдалена Фреш сдала положительный тест на коронавирус. Она вынуждена была сняться с квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Помимо Фреш, вирусом также заразился ее тренер Андрей Кобьерски, сообщает капитан сборной Польши Давид Цельт в Twitter.

Отметим, что в данный момент Фреш занимает 156-ю строчку мировой табели о рангах.