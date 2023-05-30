Свентек вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Полька Ига Свентек обыграла испанку Кристину Букшу в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 15 минут.

Первая ракетка мира и действующая чемпионка «Ролан Гаррос» во втором круге сыграет с победительницей матча Илена Ин-Албон (Швейцария) — Клэр Лью (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:0