Свентек вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Полька Ига Свентек обыграла испанку Кристину Букшу в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 15 минут.
Первая ракетка мира и действующая чемпионка «Ролан Гаррос» во втором круге сыграет с победительницей матча Илена Ин-Албон (Швейцария) — Клэр Лью (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:0
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