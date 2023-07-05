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Сегодня, 18:44

Свентек вышла в третий круг Уимблдона, отдав сопернице два гейма

Руслан Минаев
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Полька Ига Свентек победила испанку Сару Соррибес-Тормо во втором круге Уимблдона — 6:2, 6:0. Матч длился 1 час 10 минут.

В третьем круге первая ракетка мира встретится с победительницей матча Диана Парри (Франция) — Петра Мартич (Хорватия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:2, 6:0

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 3:6, 6:0, 6:4

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Беатрис Хаддад Майя
Ига Свентек
Юлия Путинцева
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