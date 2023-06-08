Свентек о победе над Хаддад Майей: «Она боец»

Полька Ига Свентек прокомментировала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:2, 7:6 (9:7).

«Она действительно здорово играет на грунтовых покрытиях — с множество топ-спинов. Она может играть прямыми ударами и агрессивно. Она боец. В каждом матче она играла яростно», — сказала Свентек на послематчевом интервью на корте.

Также первая ракетка мира рассказал о поддержке трибун.

«Честно говоря, я не знаю, что вы ребята кричали весь матч. Это было «Ига» или «Биа». Каждый раз я слышала это по-разному. Возможно это была битва фанатов из Польши и Бразилии», — сказала теннисистка.

В финале открытого чемпионата Франции Свентек встретится с чешкой Каролиной Муховой, которая обыграла белоруску Арину Соболенко.