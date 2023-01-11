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Сегодня, 11:50

Полина Кудерметова за час обыграла британку Бултер и вышла в финал квалификации Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open-2023.

В полуфинале 19-летняя спортсменка обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 часа 8 минут.

В финале квалификации Кудерметова сыграет с представительницей США Эйжей Мухаммад.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, полуфинал

Полина Кудерметова (Россия) — Кэти Болтер (Великобритания) — 6:1, 6:3

Теннис
Australian Open
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