Кудерметова обыграла Младенович и вышла в 3-й круг квалификации Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова одержала победу над француженкой Кристиной Младенович в матче 2-го круга квалификации Australian Open со счетом 7:5, 6:4.

Россиянка четырежды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8 возможных. На счету Младенович 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

Основная сетка Australian Open стартует 12 января и завершится 26 января 2025 года.