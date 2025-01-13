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Полина Кудерметова — Магдалена Фрех: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Полина Кудерметова и Магдалена Фрех сыграют на Australian Open 13 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Полина Кудерметова сыграет с полячкой Магдаленой Фрех в первом круге Australian Open на корте спортивного комплекса «Мельбурн Парк» 13 января. Матч начнется не ранее 4.30 по московскому времени.

Результат матча Кудерметова — Фрех можно узнать в матч-центре сайта «СЭ». Расписание и сетки турнира изучайте в разделе «Большой шлем» на нашем сайте.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Янник Синнер, Арина Соболенко. Australian Open 2025: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

В России официальных трансляций Australian Open нет. Матчи турнира в Австралии в прямом эфире появляются в социальной сети «ВКонтакте».

Действующим победителем женского турнира Открытого чемпионата Австралии является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Теннис
Полина Кудерметова
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