Полина Кудерметова и Магдалена Фрех сыграют на Australian Open 13 января

Российская теннисистка Полина Кудерметова сыграет с полячкой Магдаленой Фрех в первом круге Australian Open на корте спортивного комплекса «Мельбурн Парк» 13 января. Матч начнется не ранее 4.30 по московскому времени.

Результат матча Кудерметова — Фрех можно узнать в матч-центре сайта «СЭ». Расписание и сетки турнира изучайте в разделе «Большой шлем» на нашем сайте.

В России официальных трансляций Australian Open нет. Матчи турнира в Австралии в прямом эфире появляются в социальной сети «ВКонтакте».

Действующим победителем женского турнира Открытого чемпионата Австралии является белорусская теннисистка Арина Соболенко.