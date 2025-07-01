Полина Кудерметова и Ига Свентек встретятся в матче Уимблдона

Россиянка Полина Кудерметова встретится с Игой Свентек из Польши в матче первого круга Уимблдона во вторник, 1 июля. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Полина Кудерметова — Ига Свентек в первом круге Уимблдона

Результаты Уимблдонского турнира можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических группах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Video».

Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Кэти Макналли или Джоди Беррейдж.

Свентек является четвертой ракеткой мира, Кудерметова располагается на 64-й строчке мирового рейтинга WTA.

Действующей чемпионкой Уимблдона является Барбора Крейчикова из Чехии.