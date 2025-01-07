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Полина Кудерметова и Селехметьева пробились в полуфинал квалификации Australian Open, Корнеева выбыла

Руслан Минаев
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Россиянка Полина Кудерметова победила швейцарку Сюзан Бандеччи в четвертьфинале квалификации Australian Open. Матч завершился со счетом 6:1, 7:5.

В параллельной игре Оксана Селехметьева за два часа победила венгерку Дальму Галфи в трех сетах — 6:4, 3:6, 6:4.

Еще одна россиянка Алина Корнеева уступила в четвертьфинале квалификации турнира Большого шлема итальянке Саре Эррани — 6:2, 3:6, 3:6.

За выход в финал отбора Селехметьева встретится с австралийкой Астрой Шармой, Кудерметова сыграет с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Луиза Чирико (США).

Australian Open
Алина Корнеева
Оксана Селехметьева
Полина Кудерметова
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