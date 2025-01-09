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Сегодня, 10:29

Полина Кудерметова пробилась в основную сетку Australian Open

Алина Савинова
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Российская теннисистка Полина Кудерметова победила австралийку Элену Мичич в финале квалификации Australian Open-2025.

Встреча длилась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

Основная сетка Australian Open стартует 12 января и завершится 26 января. В первом круге Полина Кудерметова сыграет против польки Магдалены Фрех.

Еще одна представительница России Оксана Селехметьева не смогла выйти в основную сетку турнира. В финальном матче квалификации она в трех сетах уступила Кимберли Биррелл из Австралии — 3:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Теннис
Australian Open
Оксана Селехметьева
Полина Кудерметова
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