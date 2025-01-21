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Сегодня, 09:42

Зверев победил Пола и вышел в полуфинал Australian Open

Камила Абдурахманова
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале Australian Open-2025 обыграл американца Томми Пола со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 44 минуты. На счету 27-летнего Зверева 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. Американец 9 раз подал навылет, сделал 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 7.

В полуфинале Зверев встретится с победителем матча Новак Джокович — Карлос Алькарас. Александр второй год подряд выходит в полуфинал турнира.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Томми Пол (США, 12) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1

Теннис
Australian Open
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