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«Подорошка отлично отыграла матч». Свитолина — о поражении в 1/4 финала Roland Garros

19:52
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение от аргентинки Нади Подорошко в 1/4 финала Roland Garros — 2:6, 4:6.

«Признаюсь, Подорошка отлично отыграла матч. В таких условиях мне было нелегко что-то менять. В итоге в какие-то моменты я была не на 100% готова психологически, и это было очень досадно. Я была слишком сосредоточена на негативных эмоциях, на том, что не получалось», — цитирует Свитолину WTA Insider.

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