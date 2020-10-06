Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение от аргентинки Нади Подорошко в 1/4 финала Roland Garros — 2:6, 4:6.

«Признаюсь, Подорошка отлично отыграла матч. В таких условиях мне было нелегко что-то менять. В итоге в какие-то моменты я была не на 100% готова психологически, и это было очень досадно. Я была слишком сосредоточена на негативных эмоциях, на том, что не получалось», — цитирует Свитолину WTA Insider.