Победителям предстоящего US Open сократили призовые

Победители мужского и женского одиночного разряда на предстоящем Открытом чемпионате США в Нью-Йорке получат на 850 000 долларов призовых меньше по сравнению с прошлым годом. Данное сокращение связано с пандемией коронавируса, сообщили организаторы турнира, сообщает ESPN.

Общий призовой фонд турнира 2020 года, который будет проходить без зрителей с 31 августа по 13 сентября, составит 53,4 миллиона. Победители в одиночных разрядах получат по 3 миллиона долларов.

Американская федерация тенниса также решила выделить 7,6 миллиона долларов для компенсации игрокам, которые столкнулись с финансовыми проблемами в результате нынешнего кризиса.