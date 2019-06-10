Победительница Roland Garros Барти – вторая в рейтинге WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти за счет победы на Roland Garros поднялась в рейтинге WTA сразу на 6 позиций: с 8-го места на второе. При этом лидерство сохранила 21-летняя японка Наоми Осака.

В финале открытого чемпионата Фрацнии 8 июня 23-летняя Барти обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову -6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Лучшая из российских теннисисток Дарья Касаткина занимает 29-е место. Она потеряла 8 позиций.

Рейтинг WTA

Положение на 10 июня

1 (-*). Наоми Осака (Япония) – 6486;

2 (+6) Эшли Барти (Австралия) – 6350;

3 (-1) Каролина Плишкова (Чехия) – 5685;

4 (-) Кики Бертенс (Нидерланды) – 5345;

5 (+1) Петра Квитова (Чехия) – 4925;

6 (-1) Ангелик Кербер (Германия) – 4675;

7 (+2) Элина Свитолина (Украина) – 3967;

8 (-5) Симона Халеп (Румыния) – 3963;

9 (-2) Слоан Стивенс (США) – 3682;

10 (+1) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565.

29 (-8) Дарья Касаткина (Россия) – 1790;

46 (-2) Анастасия Павлюченкова (Россия) -1185;

52 (+6) Екатерина Александрова (Россия) -1108;

60 (+8) Вероника Кудерметова (Россия) – 939;

63 (+2) Маргарита Гаспарян (Россия) – 887.

* – по сравнению с положением в предыдущем рейтинге