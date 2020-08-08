Победитель US Open Вавринка отказался от участия на турнире в 2020 году
19:09
Швейцарский теннисист Станислас Вавринка сообщил, не примет участия в Открытом чемпионате США в 2020 году.
— Я не хочу ехать в США в текущих условиях. В Нью-Йорке сейчас особая ситуация с коронавирусом, — приводит слова Вавринки RTS.
35-летний Вавринка занимает 17-е место в рейтинге АТР. В 2016 году теннисист выигрывал US Open.
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