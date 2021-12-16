Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова снялась с Australian Open из-за травмы руки. Также чешская теннисистка пропустит турниры в Аделаиде и Сиднее.

«К сожалению, я травмировала правую руку на тренировке и не смогу сыграть в Аделаиде, Сиднее и на Australian Open. Я сожалею, что не смогу начать новый сезон в Австралии, я буду очень скучать по моим австралийским болельщикам», — цитирует Плишкову пресс-служба Australian Open.

29-летняя Плишкова за свою карьеру выходила в финалы US Open (2016) и Уимблдона (2021). Australian Open пройдет с 17 по 30 января.