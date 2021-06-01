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Плишкова обыграла Векич в первом раунде Roland Garros

21:44
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила хорватку Донну Векич (7:5, 6:4) в первом раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 37 минут. Следующей соперницей Плишковой станет победительница пары Карла Суарес-Наварро (Испания) — Слоан Стивенс (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 9) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 6:4

Кори Гауфф (США, 24) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 7:6 (13:11), 6:4

Варвара Лепченко (США, Q) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:3

Магда Линетт (Польша) — Хлоэ Паке (Франция, WC) — 6:3, 6:3

Каролина Мухова (Чехия, 18) — Андреа Петкович (Германия) — 1:6, 6:3, 6:

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