Плишкова обыграла Векич в первом раунде Roland Garros
21:44
Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила хорватку Донну Векич (7:5, 6:4) в первом раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 37 минут. Следующей соперницей Плишковой станет победительница пары Карла Суарес-Наварро (Испания) — Слоан Стивенс (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 9) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 6:4
Кори Гауфф (США, 24) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 7:6 (13:11), 6:4
Варвара Лепченко (США, Q) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:3
Магда Линетт (Польша) — Хлоэ Паке (Франция, WC) — 6:3, 6:3
Каролина Мухова (Чехия, 18) — Андреа Петкович (Германия) — 1:6, 6:3, 6:
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