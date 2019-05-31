Плишкова не смогла выйти в четвертый круг Roland Garros

Каролина Плишкова из Чехии не смогла пробиться в четвертый круг Roland Garros, проиграв хорватке Петре Мартич со счетом 3:6, 3:6.

За выход в четвертьфинал Мартич поборется с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Петра Мартич (Хорватия, 31) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:3, 6:3

Маркета Вондроушова (Чехия) – Карла Суарес Наварро (Испания, 28) – 6:4, 6:4