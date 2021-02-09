Плишкова, Контавейт и Векич вышли во второй круг Australian Open

На Australian Open 9 февраля продолжаются матчи 1-го круга в женском одиночном разряде.

28-я «ракетка» турнира хорватка Донна Векич в трех сетах справилась с китаянкой Ван Яфань (4:6, 6:3, 6:4). В следующем раунде Векич встретится с аргентинкой Надей Подороской, которая в двух сетах обыграла американку Кристину Макхэйл — 6:4, 6:4.

Не испытала проблем в первом круге чешка Каролина Плишкова, которая за 48 минут справилась с итальянкой Ясминой Паолини — 6:0, 6:2.

Не смогла пробиться дальше представительница Белоруссии Александра Соснович, которая в двух сетах проиграла эстонке Анетт Контавейт, — 5:7, 2:6. Во втором круге Контавейт сыграет с британкой Хизер Уотсон.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия, 28) — Ван Яфань (Китай) — 4:6, 6:3, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:0, 6:2А

Майар Шериф (Египет, Q) — Хлоэ Паке (Франция, Q) — 7:5, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония, 21) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:5, 6:2

Каролина Мухова (Чехия, 25) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 6:2