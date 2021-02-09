Плишкова, Контавейт и Векич вышли во второй круг Australian Open
На Australian Open 9 февраля продолжаются матчи 1-го круга в женском одиночном разряде.
28-я «ракетка» турнира хорватка Донна Векич в трех сетах справилась с китаянкой Ван Яфань (4:6, 6:3, 6:4). В следующем раунде Векич встретится с аргентинкой Надей Подороской, которая в двух сетах обыграла американку Кристину Макхэйл — 6:4, 6:4.
Не испытала проблем в первом круге чешка Каролина Плишкова, которая за 48 минут справилась с итальянкой Ясминой Паолини — 6:0, 6:2.
Не смогла пробиться дальше представительница Белоруссии Александра Соснович, которая в двух сетах проиграла эстонке Анетт Контавейт, — 5:7, 2:6. Во втором круге Контавейт сыграет с британкой Хизер Уотсон.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Донна Векич (Хорватия, 28) — Ван Яфань (Китай) — 4:6, 6:3, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:0, 6:2А
Майар Шериф (Египет, Q) — Хлоэ Паке (Франция, Q) — 7:5, 7:5
Анетт Контавейт (Эстония, 21) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:5, 6:2
Каролина Мухова (Чехия, 25) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 6:2
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