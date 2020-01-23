Плишкова, Бенчич, Векич и Мугурса вышли в третий круг Australian Open
07:22
Чешка Каролина Плишкова переиграла немку Лауру Зигемунд во втором круге Australian Open. Также в третий круг вышли швейцарка Белинда Бенчич, хорватка Донна Векич и испанка Гарбинье Мугуруса.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:3
Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 7:5
Донна Векич (Хорватия, 19) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:2
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 3:6, 6:3
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