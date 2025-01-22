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Сегодня, 13:20

Плешивцев в паре с сербом Миличем вышел в полуфинал Australian Open

Камила Абдурахманова
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Российский теннисист Егор Плешивцев в паре с сербом Огненом Миличем вышли в полуфинал парного турнира Australian Open среди юниоров.

В четвертьфинале Плешивцев и Милич одержали победу над бразильцем Луисом Гуто Мигелем и немцем Томом Зикенбергером со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 10:2.

За выход в финал турнира Плешивцев и Милич поборются с победителями матча между Оливером Бондингом (Великобритания) и Джаггером Личем (США), с одной стороны, и Джейми Макензи (Германия) и Нильсом Макдональдом (Германия) — с другой.

Теннис
Australian Open
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