Плешивцев в паре с сербом Миличем вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Егор Плешивцев в паре с сербом Огненом Миличем вышли в полуфинал парного турнира Australian Open среди юниоров.

В четвертьфинале Плешивцев и Милич одержали победу над бразильцем Луисом Гуто Мигелем и немцем Томом Зикенбергером со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 10:2.

За выход в финал турнира Плешивцев и Милич поборются с победителями матча между Оливером Бондингом (Великобритания) и Джаггером Личем (США), с одной стороны, и Джейми Макензи (Германия) и Нильсом Макдональдом (Германия) — с другой.